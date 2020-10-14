В Калуге затянули ремонт трех улиц

Ремонт дорог в Калуге пока не завершен. Хоть чиновники и обещали все доделать еще в сентябре, но работы на улицах Горького, Энгельса и Салтыкова-Щедрина продолжаются. Вечером во вторник, 13 октября, ситуацию прокомментировал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.
- До конца недели полностью будут закончен ремонт дорог на улицах Горького и Энгельса, - рассказал он. - А вот на улице Салтыкова-Щедрина сроки затягиваются. Из-за некачественно выполненных работ подрядчику пришлось перекладывать асфальт.
По словам главы региона, во время планерки на объекте к нему подошла женщина, которая живет на этой улице:
- Высказала свои замечания. Все по делу. Подрядчики обязательно все исправят. Надо чтобы в результате выполнения работ было удобно всем: и водителям, и пешеходам, и жителям близлежащих домов.
Перекресток улиц Энгельса и Мичурина в Калуге утром 14 октября.
Работы обещают завершить к концу недели.
Улица Энгельса в Калуге.
Местами тротуар ещё в песке.
Улица Горького.
Пешеходам пока приходится преодолевать препятствия.
На улице Салтыкова-Щедрина работы осталось ещё много. Фото пресс-службы правительства.
Тем временем
В Калуге перекроют улицу Гагарина. Подробности.
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