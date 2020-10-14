В Калуге затянули ремонт трех улиц

Ремонт дорог в Калуге пока не завершен. Хоть чиновники и обещали все доделать еще в сентябре, но работы на улицах Горького, Энгельса и Салтыкова-Щедрина продолжаются. Вечером во вторник, 13 октября, ситуацию прокомментировал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- До конца недели полностью будут закончен ремонт дорог на улицах Горького и Энгельса, - рассказал он. - А вот на улице Салтыкова-Щедрина сроки затягиваются. Из-за некачественно выполненных работ подрядчику пришлось перекладывать асфальт.

По словам главы региона, во время планерки на объекте к нему подошла женщина, которая живет на этой улице:

- Высказала свои замечания. Все по делу. Подрядчики обязательно все исправят. Надо чтобы в результате выполнения работ было удобно всем: и водителям, и пешеходам, и жителям близлежащих домов.

Перекресток улиц Энгельса и Мичурина в Калуге утром 14 октября.

Работы обещают завершить к концу недели.

Улица Энгельса в Калуге.

Местами тротуар ещё в песке.

Улица Горького.

Пешеходам пока приходится преодолевать препятствия.

На улице Салтыкова-Щедрина работы осталось ещё много. Фото пресс-службы правительства.

Тем временем

В Калуге перекроют улицу Гагарина. Подробности.