В Калужской области утвердили места установки новых дорожных камер

Министерство дорожного хозяйства Калужской области опубликовало окончательный перечень мест установки стационарных комплексов фото и видеофиксации в 2021 году на дорогах нашего региона.

Всего должно появиться десять камер.

Комплексы будут фиксировать различные нарушения Правил дорожного движения.

Список мест, где будут установлены дорожные камеры в Калужской области в 2021 году:

Калуга, перекресток улиц Фомушина – 65 лет Победы. Нарушение правил проезда перекрёстка, превышение установленной скорости.

Калуга, ул. Кирова, дом №78. Нарушение правил проезда пешеходного перехода, превышение установленной скорости.

Калуга, перекрёсток улиц Заводская – Маяковского. Нарушение правил проезда перекрёстка, превышение установленной скорости.

Калуга, улица Московская, участок от пересечения с ул. Переходной до дома № 225А. Превышение установленной скорости.

Калуга, ул. Московская, дом №261 (съезд с путепровода). Нарушение правил проезда перекрёстка, превышение установленной скорости.

Калужская область, автодорога «Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов» с 84км +212 по 86км+250 (с. Волконское). Превышение установленной скорости.

Калужская область, автодорога А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль», ул. 1 –го Мая, с. Барятино. Превышение установленной скорости.

Калужская область, Малоярославецкий район, п. Юбилейный, с 3км+500 по 4км+100, автодорога «Калуга-Детчино-Малоярославец». Превышение установленной скорости.

Калужская область, Малоярославецкий район, п. Детчино с 6км+760 по 8км+280, автодорога « Калуга-Детчино-Малоярославец». Превышение установленной скорости.

Обнинск, проспект Ленина, дом 92, ул. Кутузова, Нарушение правил проезда пешеходного перехода, превышение установленной скорости.

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