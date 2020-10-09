Въезд в Калугу перекроют ради киносъемок

Въезд в Калугу по улице Смоленской будет закрыт в воскресенье, 25 октября, с 6:00 до 20:00. Об этом сообщает городская управа.
Участок от Гагаринской развязки до улицы Комарова закроют из-за проведения киносъемок.
Водителей просят заранее выбирать пути объезда.
Схема перекрытия улицы Смоленской.
Ранее, напомним, мы рассказывали, что другие центральные улицы Калуги будут закрыты для машин из-за съемок кино.
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