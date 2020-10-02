Дорожные работы вызвали заторы на Салтыковке

Днём в пятницу, 2 октября, в Калуге возникли серьёзные заторы в районе перекрёстка улиц Салтыкова-Щедрина и Беляева.
Как сообщили в редакцию KP40 наши читатели, тяжёлая техника рабочих перекрыла проезд по Беляева. При этом никаких предупреждающих знаков выставлено не было, утверждают очевидцы.
Водители вынуждены были разворачиваться в ограниченном пространстве.
Как пояснили нам в управлении дорожного хозяйства городской управы. Подрядчик проводит ремонт улицы Беляева. Почему о перекрытиях не сообщалось заранее, не уточняется.
Проехать нельзя было из-за тяжёлой техники.
Затор на Салтыкова-Щедрина.
Тем временем
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