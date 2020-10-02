Калужский транспорт пропал с «Яндекс.Карт»

Как мы уже рассказывали, с 1 октября в Калуге началась транспортная революция. На северных направлениях частный транспорт полностью заменили автобусы «Управления калужского троллейбуса».
Но одновременно с этим весь транспорт на этих маршрутах исчез с «Яндекс.Карт». На данный момент калужане не могут отследить автобусы и троллейбусы с помощью онлайн-сервиса.
За комментариями мы обратились в министерство цифрового развития Калужской области.
- Северные маршруты пропали, потому что горуправа не настроила передачу данных с новых транспортных средств, - пояснил KP40 руководитель министерства Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - Обещали наладить.
Маршруты, по которым ездят новые автобусы, пока не отображаются на карте.
Сроки, в которые транспорт вернут в онлайн, пока не называются.
Тем временем
В Калуге обстреляли автобус с пассажирами. Подробности.
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