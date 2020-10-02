Опрос калужан: что поменяла транспортная революция

Как мы уже рассказывали, с 1 октября в Калуге началась транспортная революция.

Северное направление теперь обслуживает только транспорт «Управления Калужского троллейбуса». Частные «Пазики» теперь заменили на большие автобусы.

Мы опросили калужан на тему – стало ли лучше с пассажирскими перевозками на северном направлении? Что улучшилось, что ухудшилось? Комфортные ли новые автобусы? Не отстают ли от графика?

Анастасия, студентка

- В новом транспорте очень удобно и комфортно, уехала сегодня без задержек, все прекрасно вовремя ходит. Единственное, что мне не совсем понятно, для кого он льготный.

Любовь, домохозяйка

- Удобно и приятно ездить на таком автобусе. Чистый транспорт, вежливый водитель. График свой не меняла, успела везде по своим ежедневным делам.

Наталья, пенсионер

- Я считаю, что надо по данному маршруту, транспорт пускать пораньше, когда я села, он был уже полный, очень много народу, именно это не понравилось. Пришлось ехать в тесноте, но прибыла вовремя, без задержек.

Ольга, пенсионер

- Новый автобус понравился, ходит по графику. Но сначала не поняла, что он льготный, на пути в центр по незнанию оплатила проезд. Считаю, нужно информацию о том, что транспорт льготный, сообщать всеми доступными способами.

Наталья, работник завода

- На 18 автобусе я ездила, осталась довольна. Мягко, красиво, хорошо и уютно, в соответствии с графиком. Очень радует, что стало много транспорта теперь, чувствую позитивные изменения на «моих» маршрутах – северное направление и Правый берег. Часто к детям езжу туда.

Алексей Андреевич, пенсионер

- 97-й понравился, идет быстро, никаких проблем. Народу было достаточно много, но без давки. Сейчас с удовольствием поеду назад, домой в Канищево, до «конечной». Коммерческими маршрутками я недоволен, они часто стоят и ждут «заполнения», наше время тратят.

Никита, студент

- Впечатления от нового транспорта ужасные, лучше старый. Нового теперь ждешь по полчаса. Внутри очень много пассажиров, да еще и такое долгое ожидание. Студентам никаких льгот, к сожалению, в них нет.

Александр, торговля

- Пока все плохо организовано, не было 9-го, остальные ходили с большим интервалом и битком. Я садился на Кубяка, с Северного автобус пришел уже полным, не было мест. Сегодня видел одни 97-е, ни 95-го, ни 9-го.

Я думаю, все равно, эта ситуация лучше, чем было. Старые маршрутки находятся в отвратительном состоянии, постоянные гонки маршрутчиков за интервал, кто схватит быстрее и больше клиентов, полный беспредел. Основным плюсом вижу то, что новые автобусы на метане, не коптят как те старые пазики, более экологичные и чистые.

Виктор Андреевич, пенсионер

- Ехал сегодня в первый раз – неплохо, давки не было. Я считаю, что новый транспорт – это подспорье для троллейбусов, те редко ходят. Эти автобусы снижают нагрузку на троллейбусы, очень хорошие, новенькие. Впечатление хорошее.