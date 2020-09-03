На трассе в Калуге водитель устроил опасный заезд по встречке

Вечером в среду, 12 сентября, в Калуге на трассе между Пучково и Пучковским мостом через Оку водитель легковушки едва не спровоцировал серьёзное ДТП, когда поехал по встречной полосе.

Видео выложили в группе «Калуга за рулём» в «ВКонтакте».

- Одному водителю снёс зеркало, и чуть не влупился лоб в лоб с двумя другими участниками движения, - утверждают очевидцы.

По данным ГИБДД, никто из людей в данном инциденте не пострадал.

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