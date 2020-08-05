В Калуге водитель два дня подряд попадался пьяным за рулём

В Калуге сотрудники полиции остановили «Пежо», водитель которого, по признакам, был пьян. От освидетельствования мужчина отказался, сообщает в среду, 5 августа, УГИБДД по Калужской области.

- Полицейские выяснили, водитель не только уже лишен права управления транспортными средствами в судебном порядке, но и накануне был отстранен от управления автомобилем, потому что находился в нетрезвом состоянии, - отмечают в УГИБДД. - В отношении мужчины в тот день составлены административные материалы.

На калужанина завели уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Всех калужан просят сообщать о пьяных водителях по телефонам 547-888, 547-535 или ближайшему наряду ДПС.

Тем временем

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