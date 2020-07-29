В Калуге ограничения движения продлили до 31 июля

Как мы уже рассказывали, в Калуге с 28 июля закрыли движение по 1-му переулку Пестеля в районе дома №19. Планировалось, что работы завершатся вечером 29 июля.
Однако в среду городская управа сообщила, что работы будут продолжаться до 16:00 31 июля.
- Приносим свои извинения за вынужденные неудобства, - говорится в сообщении горуправы. - Просим водителей заранее выбирать пути объезда.
Схема перекрытия.
Тем временем
За огромную пробку в Калуге подрядчика оштрафуют на 100 тысяч рублей. Подробности.
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