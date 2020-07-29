В Калуге ограничения движения продлили до 31 июля

Как мы уже рассказывали, в Калуге с 28 июля закрыли движение по 1-му переулку Пестеля в районе дома №19. Планировалось, что работы завершатся вечером 29 июля.

Однако в среду городская управа сообщила, что работы будут продолжаться до 16:00 31 июля.

- Приносим свои извинения за вынужденные неудобства, - говорится в сообщении горуправы. - Просим водителей заранее выбирать пути объезда.

Схема перекрытия.

Тем временем

За огромную пробку в Калуге подрядчика оштрафуют на 100 тысяч рублей. Подробности.