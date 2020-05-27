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В Калуге улицу Московскую оставят закрытой до лета

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 27.05.2020 11:07 14 863
В Калуге улицу Московскую оставят закрытой до лета

В начале прошлой недели в Калуге закрыли проезд по участку улицы Московской от Кирова до Дзержинского. Там сняли весь асфальт и начали готовить дорогу к укладке нового покрытия. Планировалось, что уже к 24 мая движение по этому участку возобновится.

Во вторник, 26 мая, ситуацию прокомментировали KP40 в городской управе. Там отметили, что срок проведения работ продлён до 1 июня. Причины задержки не называются.

Между тем в центр Калуги вернулись пробки. Наши читатели сообщают о затруднённом проезде на улицах Ленина, Кирова, Луначарского.

Публикуем фото с места проведения работ.

Перекрёсток Московской и Дзержинского.

Можно заметить, какой слой асфальта сняли в это месте.

Колодцы пока возвышаются над дорогой.

Участок от Кирова до Дзержинского обещают доделать только к 1 июня.

От Дзержинского до Достоевского пока можно проехать.

26 мая также был перекрыт отрезок улицы Московской от Суворова до Чижевского. Там работал водоканал.

От Кирова до Суворова движение также ограничено.

На улице Луначарского верхний слой асфальта сняли на прошлой неделе.

На Луначарского также готовятся менять плиты колодцев.

А на улице Ленина вновь пробки.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 27.05.2020 11:07 14 863
Тэги: авто дороги фоторепортаж
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