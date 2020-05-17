В Калуге «Жигули» промчались на красный между пешеходами

В субботу, 16 мая, на калужской улице Жукова в районе мини-рынка водитель «Жигулей» едва не устроил аварию. Видео с регистратора прислал читатель KP40.

- К сожалению, номеров нарушителя не видно из-за качества видео, но, может, найдутся другие свидетели с более качественными видеорегистраторами: нарушение произошло 16 мая в 12:30 у дома №29, - написал Александр. - На машине нарушителя были номера 71 региона. Проехал по встречке на красный сигнал светофора, по пешеходному переходу, по которому в этот момент проходили многочисленные пешеходы, даже не снижая скорость.