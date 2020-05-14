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В Калуге общественный транспорт снова изменил график работы

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 14.05.2020 21:12 1 289
В Калуге общественный транспорт снова изменил график работы

На этой неделе в областном центре возобновили работу несколько предприятий. От их сотрудников вскоре стали поступать вопросы о том, изменится ли в связи с этим график движения общественного транспорта в городе. 

Напомним, с середины апреля из-за эпидемии коронавируса маршрутки и троллейбусы в Калуге ходили по изменённому расписанию: с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до полуночи. С 10:00 до 16:00 действовал так называемый режим «тихого часа».

«Когда пустят общественный транспорт в нормальном режиме? У нас рабочий день сокращён до 13:00. Каким образом добираться до дома? Такси каждый день?» – пишет на странице врио губернатора в соцсети «Вконтакте» жительница Калуги. 

Мы переадресовали этот вопрос в городскую управу ещё во вторник, 12 мая.  

- Руководством области дано поручение Роспотребнадзору проанализировать возможность отмены установленных ограничений, - ответили нам. – Когда будет информация, мы в первую очередь доведём её до СМИ. 

Между тем, уже сегодня в промежутке между 10:00 и 16:00 мы и наши коллеги наблюдали на улицах Калуге довольно много маршрутных автобусов и троллейбусов. За комментариями мы обратились в горуправу. Ответ на наш запрос получили только вечером. 

- С завтрашнего дня возвращаем обычный режим работы общественного транспорта без ограничений, - коротко пояснил kp40.ru начальник Управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО. 

До конца недели количество автобусов и троллейбусов, который выйдут на линию, будет меньше обычного. 

- Обычное количество транспортных средств, думаю, будет восстановлено в полном объёме к понедельнику, - сообщил нашему изданию Александр Шпиренко. – Это связано в первую очередь с процедурой возвращения всех водителей на работу и необходимой подготовкой их к выходу в рейсы. Плюс впереди два выходных.

На вопрос о том, почему общественный транспорт ходил в обычном режиме уже сегодня, начальник УКХ ответил, что режим «тихого часа» будет отменён только с завтрашнего дня и фактически перевозчики сегодня его нарушили. Однако наказывать их за это не будут, добавил Шпиренко.

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 14.05.2020 21:12 1 289
Тэги: авто транспорт
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