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В Калужской области обсуждают возобновление полноценной работы общественного транспорта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.05.2020 11:46 5 1543
В Калужской области обсуждают возобновление полноценной работы общественного транспорта

Уже больше трёх недель в Калуге общественный транспорт не ходит в дневное время. Таким способом власти пытаются ограничить контакты между людьми, чтобы снизить темпы распространения коронавирусной инфекции.

Однако с 12 мая многие калужане возобновили работу. И отсутствие общественного транспорта вынуждает многих либо ходить пешком, либо тратить большие суммы на такси.

Чиновники пока не называют конкретных сроков возобновления полноценной работы общественного транспорта. Но вечером 12 мая на заседании оперативного штаба обсуждался этот вопрос. Врио губернатора Владислав Шапша поручил Роспотребнадзору совместно с муниципалитетами проанализировать ситуацию с возможностью отмены ранее установленных ограничений и в ближайшее время представить свои предложения.

- Мы наметили путь выхода из ситуации, - заявил Шапша. - Всем нам хотелось бы поскорее войти в первый этап режима снятия ограничений, но это станет возможно, если мы продолжим соблюдение тех строгих мер, которые приняли. Для этого нужно еще раз донести до наших жителей простую вещь – необходимо создать нормальную среду, в которой вирус не будет так быстро распространяться. Медики предпринимают все усилия для того, чтобы лечить заболевших, но главное, чтобы этих заболевших не было одномоментно слишком много.

Глава области также обратился к руководителям министерств и ведомств:

- В ваших ведомствах, где тоже появляются инфицированные, необходимо предпринять максимальные меры безопасности, соблюдать масочный режим, проводить соответствующую обработку. И конечно, главное - социальная ответственность. Если чувствуете себя плохо – не надо идти на работу, оставайтесь дома.

Все новости по теме коронавируса в Калуге и области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 13.05.2020 11:46 5 1543
Тэги: авто транспорт
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