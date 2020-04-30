Опубликовано расписание общественного транспорта Калуги на майские праздники

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт Калуги на майские праздники. Напомним, с 20 апреля в областной столице автобусы и троллейбусы не ездят днём. Это сделано для того, чтобы снизить количество контактов людей в условиях эпидемии коронавируса.

Такой же режим сохранится и на праздниках. Автобусы и троллейбусы будут работать с 5:00 до 10:00 и с 16:00 до полуночи.

- Убедительно просим граждан и водителей соблюдать строгий масочный режим, утвержденный на заседании областного оперативного штаба, - говорится в сообщении городской управы.

Напомним, с 29 апреля жителей Калужской области обязали носить маски в общественных местах. Подробнее здесь.