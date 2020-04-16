На улице Луначарского в Калуге не будут ходить троллейбусы

Из-за реконструкции сети водоснабжения троллейбусы не будут ходить по улице Луначарского в Калуге. Работы пройдут с 21:00 16 апреля до 5:00 17 апреля, сообщает городская управа.

Тем временем

В Калуге расписание общественного транспорта поменяют 20 апреля. Изначально городская управа собиралась отменить большую часть автобусов и троллейбусов уже сегодня, но потом чиновники поменяли решение после критики в соцсетях. Подробности.

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