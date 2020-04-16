На въездах в Калугу начал дежурить ОМОН

На въездах в Калугу сотрудники ОМОНа и ГИБДД организовали посты, на которых останавливают автомобилистов. Об этом KP40 сообщили в управлении Росгвардии по Калужской области.

- Правоохранители рассказывают водителям о существующих рекомендованных ограничениях в перемещении по региону, о том, как себя необходимо вести в случае появления признаков коронавирусной инфекции, - отметили в силовом ведомстве. - Личный состав использует индивидуальные средства защиты, проводится дезинфекция служебного автотранспорта.

На утро 16 апреля в Калужской области подтверждено 102 случая заболевания коронавирусом COVID-19, один человек скончался.

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