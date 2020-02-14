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Улицу Московскую подлатают щебнем

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 14.02.2020 17:08 0 292
Улицу Московскую подлатают щебнем

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе водоканал завершил ремонт участка улицы Московской между улицами Дзержинского и Достоевского. Однако вернуть на дорогу асфальт не позволила погода. Сначала ударили сильные морозы, а потом город засыпало снегом.

За неделю песок со щебнем на месте раскопок просел. В некоторых местах появились ямы, жалуются наши читатели.

Пока многие автомобилисты ездят по встречной полосе. Благо, что там никого нет из-за перекрытия следующего участка Московской и улицы Дзержинского между Московской и Ленина.

При каких погодных условиях калужанам ждать асфальт, мы поинтересовались в пятницу, 14 февраля, в «Калугаоблводоканале».

– Покрытия и основания из асфальтобетонных смесей следует устраивать в сухую погоду, – отметили там. - Укладку горячих и холодных смесей следует производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже +5 градусов, осенью - не ниже +10 градусов. Теплых смесей - при температуре не ниже минус 10 градусов.

Конкретные даты при этом не называются.

Пока же автомобилистам обещают, что на ближайших выходных на просевших участках выполнят дополнительную подсыпку щебнем.

Водители жалуются на появившиеся ямы на дорогах.

Асфальта, похоже, придётся ждать до весны.

Сейчас основные работы проходят в районе перекрёстка улиц Московской и Дзержинского.

Старые трубы.

Проезд по улице Дзержинского обещают открыть уже на предстоящих выходных. А вот ремонт Московской до Кирова продлится ещё около двух недель.

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 14.02.2020 17:08 0 292
Тэги: авто фоторепортаж
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