Снижение разрешенной скорости на центральных улицах обсудят в Калуге

На центральных улицах Калуги собираются снизить разрешенную скорость передвижения до 40 км/ч. В среду, 15 января, этот вопрос обсудят на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. С докладом выступит начальник Центра организации дорожного движения МБУ «СМЭУ» Сергей НИЛОВ.

Также будут обсуждаться варианты установки искусственных неровностей, призванных снизить скорость потока.

Ранее, напомним, снизить разрешенную скорость в центре города предлагал предыдущий городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. В качестве возможных площадок для эксперимента он называл Грабцевское шоссе, улицы Кирова и Ленина.

- Хочется погонять – уезжай куда-нибудь на трассу подальше, - заявлял он. - А лучше – на специальный полигон, предназначенный для этих целей. В Сочи, например. А на городских улицах делать это запрещено.