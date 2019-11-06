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Разумовский предложил снизить скорость в центре Калуги до 40 км/ч

06.11.2019 11:49 48 2825 Оксана ИВАНОВА
Разумовский предложил снизить скорость в центре Калуги до 40 км/ч

Состояние аварийности в Калуге за прошедшие 9 месяцев и меры по профилактике ДТП стали главной темой городской планёрки 5 ноября.

Статистика, озвученная начальником ГИБДД УМВД РФ по г. Калуге Алексеем МОСКАЛЕНКО, оптимизма не внушает. По сравнению с прошлым годом увеличилось и количество аварий, и число пострадавших в них. Одна из основных причин ДТП – превышение скоростного режима.

- Рост погибших составил 200%, - сообщил Москаленко. – Анализ дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли люди, показал, что почти 43% таких ДТП связаны с участием грузового транспорта.

Для предупреждения подобных трагедий Алексей Москаленко предложил ограничить передвижение большегрузных машин в центре города.

- Мы могли бы обсудить на комиссии безопасности дорожного движения возможность ограничения скорости движения до 40 км/ч – по крайней мере, по центральным магистралям нашего города? Например, по улицам Кирова, Ленина, Грабцевское шоссе, - поинтересовался городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

- Надо взвешенно подходить, - ответил Москаленко. – Я не готов сейчас сказать по каждому участку. Просто так: нам захотелось снизить скорость – мы не имеем права. Надо посмотреть. Если есть условия для этого на каких-то участках, там надо снижать. Если мы на каких-то участках снизим скорость до 40 км/ч, то, в целом, на всём протяжении, особенно в часы пиковых нагрузок, транспорт уже не сможет превышать скорость. Поэтому эффект, в любом случае, будет.

Дмитрий Разумовский предложил не только ограничить скорость на центральных улицах, но и установить там лежачие полицейские:

- Такого отношения к городу быть не должно. Хочется погонять – уезжай куда-нибудь на трассу подальше. А лучше – на специальный полигон, предназначенный для этих целей. В Сочи, например. А на городских улицах делать это запрещено.

Более детально предложение городского головы решили обсудить на одном из заседаний комиссии по безопасности дорожного движения.

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Автор
Оксана ИВАНОВА 
Тэги: авто дтп
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