Северный обход Калуги захотела строить только одна компания

Примерно так пройдёт новая трасса.

В Калуге определились с компанией, которая будет строить Северный обход.

Заявку на торги подала только одна компания – «Руслан-1». В итоге москвичи и займутся строительством дороги, которая пройдет от Анненок до Жерело и закольцует Калугу.

Стоимость контракта – чуть более 12,5 миллиарда рублей. Большая часть средств поступит из федерального бюджета. Достроить дорогу подрядчик должен будет к 20 декабря 2022 года.

Напомним, именно эта фирма строила Южный обход Калуги. Работы на 11 миллиардов рублей начались в 2015 году, а сдать объект обещали в 2017-м. Однако в итоге Южный обход открыли только в декабре 2018 года.

Эти же дорожники, напомним, занимаются шопинской дорогой, новой дорогой от улицы Туликова до Южного обхода, улицей Московской, а также Грабцевским шоссе на участке от Либкнехта до Маяковского.

Уважаемые читатели, а что вы думаете об этом проекте? Пользуетесь ли Южным обходом? Как, на ваш взгляд, повлияют на город эти дороги? Пишите в комментариях!