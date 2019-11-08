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Грядет новая стройка века: на Северный обход Калуги выделили 12,5 миллиарда рублей

08.11.2019 11:13 6 803 Дмитрий Ивьев
Грядет новая стройка века: на Северный обход Калуги выделили 12,5 миллиарда рублей

Примерно так будет проложена новая трасса.

В четверг, 7 ноября, объявили аукцион по поиску подрядчика, который займется строительством Северного обхода Калуги – дороги от Анненок до деревни Жерело.

Начальная стоимость контракта – чуть более 12,5 миллиарда рублей.  Большая часть средств – из федерального бюджета.

Итоги торгов подведут 25 ноября, а работы должны начаться уже в нынешнем году. Достроить дорогу подрядчик должен будет к 20 декабря 2022 года.

Северный обход замкнет объездное кольцо вокруг Калуги.

В начале этого года, напомним, губернатор оценивал новую дорогу в 14,5 миллиарда рублей.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто дороги
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