Северный обход Калуги обойдется в 14,5 миллиарда рублей

В среду, 16 января, в кулуарах Гайдаровского форума губернатор Калужской области озвучил цифру, в которую обойдется северный обход Калуги.

- Строительство обойдется в 14,5 млрд рублей примерно, стройка большая, с ее завершением город Калуга приобретет статус новой потенциальной точки роста, - сказал Анатолий АРТАМОНОВ журналисту ТАСС.

По словам главы региона, проект северного обхода находится на согласовании в минтрансе РФ. Губернатор надеется, что 95% расходов на завершение строительства кольцевой автодороги вокруг Калуги возьмет на себя федеральный бюджет.

Напомним, южный обход ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство обошлось в 11,42 миллиарда рублей.