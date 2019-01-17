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Северный обход Калуги обойдется в 14,5 миллиарда рублей

17.01.2019 08:28 10 2273 Сергей ПЕТРОВ, фото Сергея Константинова
Северный обход Калуги обойдется в 14,5 миллиарда рублей

В среду, 16 января, в кулуарах Гайдаровского форума губернатор Калужской области озвучил цифру, в которую обойдется северный обход Калуги.

- Строительство обойдется в 14,5 млрд рублей примерно, стройка большая, с ее завершением город Калуга приобретет статус новой потенциальной точки роста, - сказал Анатолий АРТАМОНОВ журналисту ТАСС.

По словам главы региона, проект северного обхода находится на согласовании в минтрансе РФ. Губернатор надеется, что 95% расходов на завершение строительства кольцевой автодороги вокруг Калуги возьмет на себя федеральный бюджет.

Напомним, южный обход ввели в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство обошлось в 11,42 миллиарда рублей.


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
фото Сергея Константинова
Тэги: авто транспорт северный обход
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