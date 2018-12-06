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Названа точная дата открытия Южного обхода

06.12.2018 10:37 9 2882 Дмитрий Ивьев
Названа точная дата открытия Южного обхода

Торжественная церемония открытия Южного обхода Калуги назначена на воскресенье, 9 декабря. Об этом нам рассказали в пресс-службе правительства области.

Планируется, что в мероприятии примет участие губернатор Анатолий Артамонов.

Как мы уже рассказывали, строительство дороги началось летом 2015 года. Общая стоимость объекта оценивалась примерно в 11 миллиардов рублей. Сдать дорогу планировали в сентябре 2017 года, однако сроки затянулись.

Южный обход призван увести транзитный транспорт из Калуги и существенно уменьшить нагрузку на развязку в районе улицы Гагарина. Предполагается, что дорогой будут пользоваться автомобилисты и грузоперезвозчики, следующие между Киевской и Тульской трассами.

После запуска движения по Южному обходу власти Калужской области собираются работать над созданием Северного обхода - от Анненок до Жерело. Эта дорога позволит создать вокруг города кольцевую окружную дорогу.

Уважаемые читатели! А вы будете пользоваться Южным обходом? Расскажите в комментариях!


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Тэги: авто дороги
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