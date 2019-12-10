В УКТ рассказали, как будут возить пассажиров за 1 рубль

Во вторник, 10 декабря, руководство МУП «Управление Калужского троллейбуса» прокомментировало результаты четырёх аукционов по организации пассажирских перевозок на регулируемых муниципальных маршрутах.

Как мы рассказывали, на участие в торгах поступило две заявки. Одна – от индивидуального предпринимателя, вторая – от МУП «Управление Калужского троллейбуса». Оба заявителя, чтобы выиграть аукционы, сильно снизили стартовую стоимость.

Самым колоссальным стало падение стоимости аукциона, на котором разыгрывались льготные маршруты северного направления. Частный перевозчик согласен был возить пассажиров всего за 36 тыс. рублей. Однако УКТ опередило конкурента, предложив максимально низкую цену – всего один рубль.

- Мы снизили цену, потому что нам в любом случае необходимо ездить по этим маршрутам, - прокомментировал нам директор МУП «Управление Калужского троллейбуса Вадим ВИТЬКОВ. – Других автобусных маршрутов у нас пока нет, а, уволив водителей и ремонтников, собрать их назад будет очень непросто. Допустим, мы отдали маршруты, прошло три месяца, объявлен новый аукцион, а на него никто не вышел. Город нам скажет: выручайте, надо возить людей в пригороды. А как мы поедем, если нет ни водителей, ни ремонтников, ни ГСМ?

Кроме того, по условиям аукциона эти маршруты должны обслуживаться значительным количеством автобусов большой вместимости. Учитывая их стоимость (порядка 10 млн. рублей за единицу), вряд ли, кто-то рискнёт приобрести их под трёхмесячный контракт. Поэтому с очень большой долей вероятности можно предположить, что, выходя на торги, перевозчик заведомо знает, что будет возить людей существующими старинными ПАЗами, нарушая условия перевозок.

Ровно так уже и было в этом году: один из перевозчиков забрал несколько маршрутов и возил пассажиров ПАЗами, несмотря на обязанность возить автобусами большой вместимости. И теперь горуправа в судебном порядке признаёт его недобросовестным поставщиком.

Если горуправа начнёт расторгать с ним контракт, судиться и т.д., то кто в это время будет возить людей? У нас юридических оснований нет, мы просто не будем иметь на это права. Но УКТ – муниципальное предприятие, мы чувствуем свою ответственность за льготные направления и таких рисков допускать не можем.

По словам Вадима Витькова, сохранить северное направление для предприятия важно ещё и потому, что УКТ надеется выиграть трёхгодичный контракт на перевозку пассажиров по этому маршруту.

- Если это произойдёт, организовывать такую работу с нуля будет крайне сложно, - пояснил Витьков. – Поэтому сейчас нам нужно сохранить объёмы, чтобы сохранить людей, технику и инфраструктуру. Что касается стоимости, по которой мы выиграли аукцион, то там есть выручка от платных пассажиров плюс компенсация за льготников. Постараемся сработать в ноль, но, даже если будет убыток, мы к этому готовы, потому что закрытие всей автобусной инфраструктуры предприятия обойдётся нам дороже, а также сильно осложнит наши дальнейшие планы по развитию этого направления.

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