УКТ согласилось возить пассажиров почти даром

В понедельник, 9 декабря, стали известны результаты четырёх электронных аукционов по организации пассажирских перевозок на регулируемых муниципальных маршрутах. Речь идёт о маршрутах, на которых действуют все предусмотренные законодательством льготы.

В рамках первого аукциона разыгрывались маршруты №№ 82 (л), 91 (л), 97 (л). Начальная стоимость контракта составляла 5 млн. 457 тыс. рублей.

В рамках второго аукциона стартовой стоимостью 7 млн. 909 тыс. рублей торговались маршруты №№ 19 (л), 23 (л), 25 (л), 27 (л), 29 (л).

Начальная стоимость контракта по третьему аукциону составляла 7 млн. 555 тыс. рублей. В него входят направления №№ 41 (л), 42 (л), 69 (л), 71 (л), 74 (л).

В рамках четвёртого аукциона стоимостью 16 млн. 445 тыс. рублей были расторгованы маршруты №№ 20 (л), 21 (л), 22 (л), 30 (л), 33 (л) , 37 (л).

На участие в торгах поступило две заявки. Одна – от частного перевозчика Е.Н. Василенко, вторая – от МУП «Управление Калужского троллейбуса». Оба заявителя, чтобы выиграть аукционы, сильно снизили стартовую стоимость. Например, стоимость почти 8-миллионного контракта упала до 2 млн. 254 тыс. рублей – такую цену предложило УКТ.

Самым колоссальным стало падение стоимости аукциона, на котором разыгрывались льготные маршруты северного направления. Частный перевозчик согласен был возить пассажиров по этим направлениям всего за 36 тыс. рублей. Однако УКТ опередило конкурента, предложив максимально низкую цену – всего один рубль.

Контракты по регулируемым маршрутам будут действовать всего 106 дней: с 1 января по 15 апреля 2020 года.

Напомним, что в начале ноября городская управа объявила открытый конкурс на право заключения трёхгодичного контракта на пассажирские перевозки по маршрутам северного куста: №№ 2, 9, 17, 64, 90, 91, 97, 98. Стартовая стоимость конкурса – 3 млн. 642 тыс. рублей. Его итоги будут подведены 11 декабря.