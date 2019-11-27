В Калуге шесть дорог отремонтируют за 537 миллионов рублей

На сайте госзакупок объявлено четыре аукциона по поиску подрядчиков, которые отремонтируют шесть улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В этом перечне значатся улицы Салтыкова-Щедрина, Болдина, Максима Горького, Фридриха Энгельса, Луначарского (за исключением участка от Кутузова до Знаменской), а также автомобильная дорога, расположенная в пригороде Калуги: от конца улицы Киёвка (ручей Киёвка) – Турынино – мост через реку Калужка – Ждамирово (до границы Ферзиковского района).

Дороже всего – почти в 190 млн. рублей – обойдётся ремонт улиц Салтыкова-Щедрина и Болдина. На втором месте по стоимости работ (150 млн. 274 тыс.) – улицы Максима Горького и Фридриха Энгельса. На третьем (130 млн. 778 тыс.) – дорога от Киёвки до Ждамирово. Реконструкция улицы Луначарского будет стоить 66 млн. 350 тыс. рублей. Общая стоимость работ – 537 млн. 48 тыс. рублей.

Первый этап строительных работ должен завершиться 1 июля, общий срок выполнения ремонта – 15 сентября 2020 года.

В этом году в Калуге в рамках нацпроекта «БКАД» отремонтировали 27 улиц. На все было потрачено 3 млрд. рублей. Ремонтные работы должны были завершиться к 1 сентября. Однако из-за смены подрядчика они затянулись до ноября.

По словам градоначальника Дмитрия РАЗУМОВСКОГО, чтобы не наступить на те же грабли второй раз, городские власти совместно с областным министерством дорожного хозяйства серьёзно доработали конкурсную документацию.

- Мы зашили более жёсткие требования в график производства работ и техническое задание, - рассказал Разумовский на недавней пресс-конференции. – Уже после первых этапов работ, в частности, фрезерования, если он не будет выполнен, будем оперативно расторгать контракт. Слава Богу, законодательство это позволяет. Учитывая опыт этого года, никто больше тянуть за уши подрядчиков не будет. Вообще. Теперь, если будет нарушение сроков, будем выгонять и искать новых.

Уважаемые читатели, как, по вашему мнению, пройдет ремонт дорог в следующем году? Пишите в комментариях!