В Калуге подвели итоги ремонта дорог

В ноябре в Калуге всё-таки выполнены планы 2019 года по благоустройству 46 километров автодорог на 27 улицах. Дорожное полотно, напомним, приводили в порядок в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Справились с ситуацией

Как известно, не всё шло так, как было задумано. Городским властям пришлось столкнуться с недобросовестностью подрядчика. В итоге в какой-то момент дорожные работы в Калуге встали. Власти были вынуждены искать нового. Это удалось сделать в кратчайшие сроки, но последствия комплексного ремонта дорожной сети и срыв сроков сдачи объектов ощутили на себе и автомобилисты, и пешеходы.

- Я хотел бы извиниться перед жителями города за причинённые неудобства, связанные с проведением такого масштабного ремонта дорог, - заявлял ещё в августе первый заместитель городского головы Алексей ВОЛКОВ.

- Моя задача сейчас – не посыпать голову пеплом, а завершить работу, которая была недоделана нерадивым подрядчиком, - отмечал в сентябре городской голова Калуги Дмитрий Разумовский. Искренне сожалею, что не удалось завершить работы в срок и приношу свои извинения жителям и гостям нашего города.

Уже в ноябре, в начале этой недели, свои извинения за городских чиновников счёл своим долгом принести и глава региона.

- Я хотел попросить извинения у жителей областного центра за те безобразия, которые произошли в результате неумелой организации этих работ городскими специалистами, - сказал губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ.

Между тем министерство дорожного строительства в лице Ольги ИВАНОВОЙ, почему-то не посчитало необходимым просить прощения за те трудности, с которыми пришлось столкнуться калужанам.

Тем не менее, на ремонт дорог в Калуге были выделены беспрецедентные средства - 3 млрд рублей. Столько Калуга до этого не получала ни разу. Это стало возможным потому, что большая часть федеральных денег, выделенных региону на ремонт дорог в этом году, практически 80%, отошла Калуге именно по решению Анатолия Артамонова.

В ходе работ удалось заменить и отремонтировать более 16 километров коммуникаций водоснабжения и водоотведения, 9 километров теплосети, заменить более 600 канализационных колодцев, 150 из которых вынесено с проезжей части на пешеходную.

Гарантия 10 лет

Несмотря на все перипетии и накладки, реализация нацпроекта превысила плановые показатели.

В частности, уже выполнена часть работ, запланированных на 2020 год – это ремонт дороги от улицы Гурьянова до деревни Анненки, и завершающийся ремонт дороги по улице Московская на участке от улицы Азаровской до улицы Светлой.

Было.

Стало.

Кроме того, были выполнены дополнительные работы по укреплению склона Березуйского оврага с устройством подпорной стены и восстановлением тротуара по улице Марата.

Также обустроили подпорную стенуи благоустроили территории на и улице Зеленой, восстановлены лотки водоотведения по улице Городенской, Полевой, сделано водоотведение и дополнительные съезды к домам по улице Зеленой.

А улицах Рылеева, Плеханова, Октябрьской, Гурьянова завезли грунт и благоустроили газоны.

Контроль качества

По ходу ремонта дорог лаборатория городского хозяйства Калуги, региональная лаборатория ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик», а также федеральные власти в лице ФКУ «Упрдор Москва – Бобруйск» постоянно контролировали качество работ. В том числе - соблюдение требований к толщине асфальта, его уплотнению, а также водонасыщению. Инструментально проверялась ровность укладки верхнего слоя.

Благодаря такому контролю, приведённые в порядок дороги смогут обойтись без дополнительного ремонта 10 лет и более.

Было.

Стало.

Планы на будущее

Недобросовестному подрядчику придётся возместить городу понесенные расходы. Полученные средства направят на развитие Калуги.

Учитывая опыт этого года, в сметы следующего уже включен комплекс работ, в который, помимо асфальтирования дорог, входит замена остановочных павильонов, ремонт тротуаров, обеспечения беспрепятственного движения для маломобильных групп населения, заменена и установка ограждений, нанесение дорожной разметки и регулировка схемы организации дорожного движения.

Запланирован ремонт автодорог по улице Московской - на участке от улицы Ленина до улицы Азаровской, протяженность - 6 км, а также автомобильные дороги по улицам Луначарского, М. Горького, Ф. Энгельса, Чижевского, Болдина, Салтыкова- Щедрина, автодороги от улицы Киевка до границ Ферзиковского района (через весь микрорайон Турынино).

Таким образом, уже в следующем году будут отремонтированы дороги на всех центральных улицах Калуги.