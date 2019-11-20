Дорожников заставят асфальтировать улицы за 10 дней

При ремонте улиц в следующем году дорожников заставят ускориться. Соответствующие изменения должны включить в конкурсную документацию. На заседании в городской думе об этом рассказал исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО.

- Подрядчик будет обязан после фрезерования заасфальтировать ремонтируемый участок дороги в течение 10 рабочих дней, - пообещали в управлении городского хозяйства.

Впрочем, как показывает опыт этого года, установленные сроки и принятые на себя обязательства - это ещё не значит, что калужанам не придется ждать нормальных дорог до зимы.

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