Дорожников заставят асфальтировать улицы за 10 дней

При ремонте улиц в следующем году дорожников заставят ускориться. Соответствующие изменения должны включить в конкурсную документацию. На заседании в городской думе об этом рассказал исполняющий обязанности начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО.
- Подрядчик будет обязан после фрезерования заасфальтировать ремонтируемый участок дороги в течение 10 рабочих дней, - пообещали в управлении городского хозяйства.
Впрочем, как показывает опыт этого года, установленные сроки и принятые на себя обязательства - это ещё не значит, что калужанам не придется ждать нормальных дорог до зимы.
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