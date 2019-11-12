Из асфальта на улице Широкой пять месяцев бьют ключи

Как мы писали в начале июня, сквозь новый асфальт на улице Широкой забил фонтан. Прошло пять месяцев, а проблема до сих пор не решилась. Об этом доложили городскому голове Дмитрию РАЗУМОВСКОМУ в понедельник, 11 ноября, на планёрке в горуправе.
- Там сложная ситуация на самом деле. Брали пробы воды. Вода там чисто родниковая, - рассказал и.о. начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - Если бы она в одном месте только выходила на поверхность. Мы там капнули немножко, там очень много ключей. Работы там начал проводить «Калугаспецавтодор» по устройству дренажа. Работы остановил. Сейчас мы более масштабные работы будем проводить, вдоль дороги попробуем сделать дренаж. Если не получится, придётся проводить работы на самом асфальтном покрытии – на самой дороге. Постараемся до морозов решить, чтобы не было обледенения.
Уважаемые читатели, как вы считаете, смогут ли решить проблему до морозов? Пишите в комментариях!
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