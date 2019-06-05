Калужская дорога «замироточила» после ремонта

В среду, 5 июня, к нам в редакцию обратились жители улицы Широкая. Она находится в районе Лаврентьевского монастыря в Подзавалье и недалеко от него плавно перетекает в улицу Садовая. Последнюю совсем недавно отремонтировали, закатав в новенький ровненький асфальт.

Однако уже через два дня после окончания работ на одном из участков отремонтированной дороги появились две терещинки, из которых начала сочиться вода.

- Дорога то ли заплакала, то ли замироточила от такого ремонта, - уже шутят местные жители.

Однако есть и ряд научных объяснений калужскому дорожностроительному чуду. И они связаны как с ошибками при проведении ремонтных работ, так и с качеством асфальта.

В чем именно причина «мироточения» дороги близ Лаврентьевского монастыря пока неизвестно. Равно как и то, когда, кто и за чей счёт будет исправлять ситуацию. Мы направили запрос по этому поводу в городскую управу и как только получим ответ, опубликуем его. Следите за новостями на нашем сайте.