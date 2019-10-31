Вода фонтаном забила на новом асфальте

Утром в четверг, 31 октября, по улице Никитина в районе перекрестка с улицей Николо-Козинской потекли потоки воды. Как и десятью днями ранее на Пушкина, вода выливалась из канализационного колодца. Фото и видео прислал наш читатель.
- На трубопроводе по улице Никитина произошел засор сетей канализации, - прокомментировали нам ситуацию в «Калугаоблводоканале». - Сотрудники водоканала оперативно его ликвидировали. Причиной образования засора явилось попадание в коллектор строительного мусора, в частности бетона. По предварительной информации сотрудники, выполнявшие работу по асфальтированию дороги, допустили попадание посторонних предметов в канализационную сеть.
В водоканале отмечают, что в засоре на улице Пушкина также были виноваты дорожники – из колодца достали асфальт и бетон.
- Подобные ситуации сейчас встречаются на большинстве улиц областного центра, - отмечают коммунальщики. - Сотрудники водоканала ежедневно выезжают на устранение засоров на новых коммуникациях.
Другая часть улицы Никитина. Асфальтовая крошка в верхней части снимка - то, что достали из колодца после работ дорожников.
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