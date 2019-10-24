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Этот день настал: все улицы по нацпроекту заасфальтировали

24.10.2019 10:31 27 1986 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Этот день настал: все улицы по нацпроекту заасфальтировали

Подрядчик завершил асфальтирование проезжей части улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», которые тянется в Калуге с середины весны. Сроки окончания работ при этом постоянно менялись. Назывались и 31 августа, и 1 сентября, и 30 сентября, и 15 октября.

- Осталось завершить работу по съездам, - рассказал в четверг, 24 октября, городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ.

Сегодня планируется ремонт съездов на Ленина, Пухова, Плеханова, Никитина и Баррикад.

Кроме того, другой подрядчик продолжает работы на улице Московской. О том, что и эту улицу сделают в нынешнем году, стало известно только в начале осени. По ней проводился отдельный конкурс.

Там верхний слой асфальта уже положили на участке между улицами Кубяка и Светлой.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: авто дороги
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