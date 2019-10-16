Улицу Никитина перекрыли от Степана Разина до Луначарского

В 13:00 в среду, 16 октября, в Калуге закрыли движение на участке улицы Никитина – от Степана Разина до Луначарского. Это связано с проведением дорожных работ.

Когда дорогу откроют, пока не сообщается. Как отмечают в городской управе, это произойдет, когда работы будут завершены.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

Ранее, напомним, городские власти сообщали, что после 14:00 16 октября будет асфальтироваться участок Никитина от Болдина до Степана Разина.

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