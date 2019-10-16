Дорожники взялись за улицу Никитина

Вечером во вторник, 15 октября, дорожники завершили укладку асфальта на улице Тульской. Также там отремонтировано 50% съездов, рассказал городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.

Также подрядчик начал укладывать верхний слой на улице Никитина. Утром в среду работы планируется провести на участке от 2-го Тульского проезда до улицы Болдина. После 14:00 – от Болдина до Степана Разина. Троллейбусы из-за этого ходить не будут.

Также должен продолжиться ремонт съездов на улице Ленина, а также укладка асфальта на второй полосе улицы Московской на участке между улицами Азаровской и Кибальчича.