Дорожники взялись за улицу Никитина

Вечером во вторник, 15 октября, дорожники завершили укладку асфальта на улице Тульской. Также там отремонтировано 50% съездов, рассказал городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.
Также подрядчик начал укладывать верхний слой на улице Никитина. Утром в среду работы планируется провести на участке от 2-го Тульского проезда до улицы Болдина. После 14:00 – от Болдина до Степана Разина. Троллейбусы из-за этого ходить не будут.
Также должен продолжиться ремонт съездов на улице Ленина, а также укладка асфальта на второй полосе улицы Московской на участке между улицами Азаровской и Кибальчича.
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