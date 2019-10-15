Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Вторник, 15 октября
$ 64.37 0.14
70.93 0.20
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Стоят все: жуткие пробки остановили движение в Калуге

15.10.2019 09:18 25 4670 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Стоят все: жуткие пробки остановили движение в Калуге

Утро вторника, 15 октября, должно было получиться праздничным. Вот представьте: по заветам губернатора подрядчик укладывает последний квадратный метр асфальта, перерезает красную ленту и отправляет асфальтоукладчики на склад под звуки бравого марша. И всё это в прекрасную солнечную погоду... Но свои обещания выполнило только солнце. Погода в городе действительно шикарная, а вот ремонт дорог в самом разгаре.

Как мы уже рассказывали, 15 октября в Калуге планируют уложить верхний слой асфальта на участке улицы Тульской от Степана Разина до лесоторговой базы (хотя в сообщениях чиновников ошибочно фигурировала 906 база).

К 9 утра дорожники успели закатать отрезок от Степана Разина до Энгельса. Работы должны завершиться к позднему вечеру.

Из-за перекрытой Тульской существенно осложнилась ситуация с движением в этой части города. Основной удар пришелся на улицы Жукова, Баррикад и Либкнехта. Стоят также Энгельса, Суворова, Горького, Чижевского.

Осложнило ситуацию и несколько ДТП: на Московской в районе Баррикад и Московской площади, на Либкнехта в районе Ленина.

Основной удар пришелся на улицы Жукова, Баррикад и Либкнехта. Стоят также Энгельса, Суворова, Горького, Чижевского.

Тульскую закатают в асфальт на участке от Степана Разина до лесоторговой базы.

Тульскую от Разина до Лучаначарского заасфальтировали 14 октября.

Основная беда для водителей - большой перепад высот на съездах. В некоторых местах - около 15 см.

Место для лужи.

Уважаемые читатели, а как вы сегодня утром передвигались по городу? Расскажите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: авто дороги фоторепортаж
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

«Для нас нет ничего удивительного»: чиновники прокомментировали укладку асфальта в дождь 15.10.2019 10:44

Замгубернатора покаялся за дороги и назвал нового подрядчика пустобрёхом 14.10.2019 10:55

Привет, пробки: дорожники перекрыли улицу Тульскую 14.10.2019 09:32

Перекресток проблем: как водители остановили улицу Кирова и что с этим делать 11.10.2019 16:26

Грузовики начали отлавливать с помощью камер 11.10.2019 14:44

Народные новости
1922 13
Автолюбитель
1997 0
Дмитрий Сергеевич
790 2
 Людмила Лебедева

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 25 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 25 октября, 14:00
Встречи с краеведом «Богатства Калужского края»
Достояние, Духовно-просветительский историко-культурный социальный центр
сб 09 ноября, 11:00
Фестиваль "Вместе против диабета"
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 16 ноября, 13:00
Ролевой бал "На краю времен: вселенская Тортуга"
Городской Досуговый центр
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

ср 16 октября, 11:00
Спектакль "Огниво"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 19 октября, 11:00
Илья Муромец и Соловей-разбойник
Калужский театр кукол
сб 19 октября, 12:00
"Маша и медведь". Очень детективная история
Арена КТЗ, ДК
сб 19 октября, 17:00
Проект «Я с мамой- на концерт!». Дюймовочка
Дом музыки

Концерты

вт 15 октября, 19:00
Юрий Гальцев. «Концерт для своих»
Арена КТЗ, ДК
ср 16 октября, 19:00
ZIVERT
Арена КТЗ, ДК
чт 17 октября, 19:00
"ЗВЕРИ". Новый альбом + все хиты
Арена КТЗ, ДК
чт 17 октября, 19:00
«Джазовая дуэль». Даниил Крамер и Валерий Гроховский
Филармония

Кино

Эверест
Тайна печати дракона
Гемини
Джокер
Блоги компаний

Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

09 окт 2019 17:23
Новости компаний

Уход за морозильной камерой

МегаФон предложил платить кэшбэком за безлимитные услуги связи

ВТБ снижает ставки по ипотеке по двум документам

ВТБ и «М.Видео-Эльдорадо» провели первую оплату через СБП

Опросы
С 1 октября в России запретят курить на балконах и лоджиях. Нарушителям грозят штрафами до 3000 рублей. А вы бросите курить из-за этого? 
 
Я и так не курю
 335
Придется бросить
 11
Буду курить в других местах
 25
Как курил на балконе, так и продолжу
 208
Всего проголосовало: 579
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Кредиты от мошенников: на мобильные телефоны гражданам поступают звонки с предложением взять кредит

Газэнергобанк 09 окт 2019 17:23

Хорошая музыка - О добре и советской песне.

drughunter 08 окт 2019 18:37

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Новости партнеров

Гайд по выбору смесителя для ванны

Рынок в ожидании чуда: переговоры в США и нефть в коррекции

ТТГ - гормон щитовидной железы

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.