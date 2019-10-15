Стоят все: жуткие пробки остановили движение в Калуге

Утро вторника, 15 октября, должно было получиться праздничным. Вот представьте: по заветам губернатора подрядчик укладывает последний квадратный метр асфальта, перерезает красную ленту и отправляет асфальтоукладчики на склад под звуки бравого марша. И всё это в прекрасную солнечную погоду... Но свои обещания выполнило только солнце. Погода в городе действительно шикарная, а вот ремонт дорог в самом разгаре.
Как мы уже рассказывали, 15 октября в Калуге планируют уложить верхний слой асфальта на участке улицы Тульской от Степана Разина до лесоторговой базы (хотя в сообщениях чиновников ошибочно фигурировала 906 база).
К 9 утра дорожники успели закатать отрезок от Степана Разина до Энгельса. Работы должны завершиться к позднему вечеру.
Из-за перекрытой Тульской существенно осложнилась ситуация с движением в этой части города. Основной удар пришелся на улицы Жукова, Баррикад и Либкнехта. Стоят также Энгельса, Суворова, Горького, Чижевского.
Осложнило ситуацию и несколько ДТП: на Московской в районе Баррикад и Московской площади, на Либкнехта в районе Ленина.
Основной удар пришелся на улицы Жукова, Баррикад и Либкнехта. Стоят также Энгельса, Суворова, Горького, Чижевского.
Тульскую закатают в асфальт на участке от Степана Разина до лесоторговой базы.
Тульскую от Разина до Лучаначарского заасфальтировали 14 октября.
Основная беда для водителей - большой перепад высот на съездах. В некоторых местах - около 15 см.
Место для лужи.
Уважаемые читатели, а как вы сегодня утром передвигались по городу? Расскажите в комментариях!
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