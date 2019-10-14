Привет, пробки: дорожники перекрыли улицу Тульскую

Утром в понедельник, 14 октября, в Калуге закрыли движение по улице Тульской. Проехать нельзя на участке от Луначарского до Степана Разина. Дорожники полили проезжую часть битумом и собираются класть верхний слой асфальта.

Участок от Луначарского до Степана Разина планируется заасфальтировать до 22:00 понедельника. Сухая погода должна этому поспособствовать.

Перекресток Тульской и Луначарского. Дорога перекрыта экскаватором. Машины выпускают с этого участка оригинальным способом.

С 7 утра во вторник, 15 октября, для ремонта будет закрыт следующий участок Тульской - от Степана Разина до железнодорожного переезда на 906 базе. Там также планируется всё завершить до 22:00.

- В ближайшие дни ожидаем затруднение движения по городу, - предупредил городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.

Вечером в понедельник также планируется укладывать асфальт на улице Глаголева. Там работы начались ещё на выходных, но до сих пор не завершены.

За прошедшие выходные асфальт положили на улицах Зерновой и Пухова, а также на Колхозном переулке.

Похоже, в Калуге так и не успеют положить асфальт к 15 октября. Именно эту дату в качестве крайней недавно называл губернатор Анатолий Артамонов. Своей очереди ещё не дождались улица Никитина и Грабцевское шоссе.

На других перекрестках проезд закрыт с помощью грузовиков. Никаких знаков нет.

Дорогу полили битумом.

Утром в понедельник технику подвозят на перекресток Тульской и Луначарского.

Во вторник, 15 октября, планируется закрыть движение на участке от Степана Разина до 906 базы.

Проблемный переезд рядом с поворотом на Киевский проезд наконец-то подлатали.

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