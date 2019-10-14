Замгубернатора покаялся за дороги и назвал нового подрядчика пустобрёхом

В понедельник, 14 октября, на заседании правительства заместитель губернатора Калужской области Дмитрий ДЕНИСОВ поинтересовался, как идут дорожные работы в Калуге. Напомним, что губернатор поручал завершить все к 15 октября.
- Достаточно большими темпами идёт работа по городу, - рассказал городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. - На сегодняшний день всё, что касается работ по переулку Колхозный, улиц Рылеева, Пухова, Баррикад, Плеханова, эти работы завершены. Проводится работа по ремонту съездов. Это достаточно важный момент, чтобы комфортно гражданам было выезжать с этих улиц и въезжать на них. У нас большая работа с сегодняшнего дня начинается по улице Тульской. Мне хотелось бы проинформировать жителей города, что там возможны затруднения движения. Работаем и днём, и ночью в соответствии с поручением губернатора. В ближайший день-два эти работы будут полностью завершены. Переходим на улицу Никитина, и у нас остаётся ещё фрагмент по Грабцевскому шоссе. Темпы значительные. Единственное, на прошлой неделе немного с погодой не повезло. Два дня потеряли. Но я думаю, что в течение этого и завтрашнего дня наверстаем. Работы в стадии завершающей. Большая часть уже выполнена. До ночи 15 числа основную часть работ завершаем, и остаются у нас работы по устранение замечаний, ремонт съездов.
- Проблема, конечно, 15 число, - ответил на это Дмитрий Денисов. - Заявляются сроки, и их не исполняют на систематической основе. Губернатор, когда поручение давал, с генподрядчиком переговорил. Генподрядчик оказался, мягко говоря, недобросовестным, не отвечающим за свои слова. Новый генподрядчик на старом проекте «Безопасные и качественные дороги» оказался таким пустобрёхом, извините за сленг, эта такая наша объективная реальность. Любой нормальный, здравомыслящий подрядчик должен прогнозировать реальные сроки завершения работ. Понятно, что виноваты мы, понятно, что строительный сезон заканчивается, все работы будут завершены. Но я бы сейчас, на месте генерального подрядчика, вряд ли озвучил новые сроки, дело это неблагородное. Ещё раз акцентирую внимание на кампанию следующего года, с учётом тех ошибок, которые были допущены.
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