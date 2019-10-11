Грузовики начали отлавливать с помощью камер

Первые две камеры, которые будут фиксировать проезд грузовых машин массой более 3,5 тонны, установили на въездах в Калугу. Они смонтированы на пересечении Заречной улицы с Тульским шоссе и на дамбе Яченского водохранилища, сообщает городская управа.
По словам заместителя начальника управления городского хозяйства города Калуги Дмитрия ИВАНОВА, на нарушителей будут составлять протоколы по статье 12.16 КоАП «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками, запрещающими движение грузовых транспортных средств» и штрафовать на 500 рублей.
Напомним, с 1 октября в Калуге для грузовиков запрещен проезд по следующим улицам:
Согласно постановлению городского головы, запрет будет действовать до 1 октября 2020 года.
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