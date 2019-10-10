Калуга не попала в список регионов, проваливших нацпроект

В эти дни в Калуге, подогреваемые народным гневом, ударными темпами идёт ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Городские власти отчитываются об их ходе фактически в режиме онлайн – пресс-службой ежедневно публикуются данные о том, где и какие работы ведутся, даются списки улиц с перечнем того, что будут на них делать в данный конкретный день.
Между тем Правительство РФ и минтранс в конце сентября устроили региональным властям разнос на тему срыва сроков по нацпроекту БКАД, а также назвали регионы, где ход реализации нацпроекта признан провальным. К удивлению многих калужан, нашего города в этом списке не оказалось.
Под разнос попали следующие регионы: Забайкальский край, Крым, Ненецкий автономный округ, Тува, Чечня, Приморье, ЕАО и Сахалинская область. Там по состоянию на конец сентября сделано менее 30% дорог в рамках нацпроекта.
Выполнение работ менее чем на 50% зафиксировано в Севастополе, Челябинске, на Камчатке, Хабаровском, Астраханском краях и Калининградской области.
- Если в ряде регионов можно объяснить снижение темпов паводком, то по другим есть большие вопросы, - сказал первый заместитель главы Минтранса России Иннокентий АЛАФИНОВ.
К тем, кто срывает сроки, в Правительстве РФ пообещали принять меры финансового воздействия. Такие регионы попросту не смогут в будущем рассчитывать на средства федерального бюджета. В частности, по словам нашего земляка, вице-премьера Максима АКИМОВА, дополнительное финансирование в размере 12,6 млрд руб., которое планировалось выделить на ремонт аварийных мостов в регионах, станет недоступным для тех, кто не выполняет план по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».
Помимо этого, Акимов распорядился закрыть всем тем регионам, которые выполнили работы менее чем на 50%, доступ и к другим деньгам, выделяемых дополнительно в рамках БКАД. Их заявки попросту не будут рассматривать. К примеру, средства из озвученной выше программы реконструкции мостов уже точно не получит Чечня.
Напомним: Калуга стала одним из первых регионов, заключивших контракт в рамках нацпроекта БКАД, но работы по нему приостановились в середине августа. Подрядчика внесли в список недобросовестных поставщиков, в срочном порядке был проведен новый аукцион и определён новый подрядчик. Он должен был завершить все работы до 30 сентября, однако это оказалось нереальным. Губернатор распорядился, уложить верхний слой асфальта и завершить основной этап работ по нацпроекту до 15 октября.
Несколько примеров калужских улиц до и после работ по нацпроекту БКАД
Перекресток Ленина - Билибина. Весна 2019-го.
Перекресток Ленина - Билибина. Осень 2019-го.
Перекресток Марата - Дзержинского. Весна 2019-го.
Перекресток Марата - Дзержинского. Осень 2019-го.
Ул. Плеханова, 73. Весна 2019-го.
Ул. Плеханова, 73. Осень 2019-го.
Ул. Рылеева, 19. Весна 2019-го.
Ул. Рылеева, 19. Осень 2019-го.
|
Две улицы готовят к асфальтированию 10.10.2019 11:36
Ремонт дорог: когда доделают Тульскую и Никитина 09.10.2019 16:55
Яму поздравили с днём рождения в Малоярославце 09.10.2019 15:03
На трёх улицах нанесут разметку 09.10.2019 11:43
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: