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Калуга не попала в список регионов, проваливших нацпроект

10.10.2019 16:50 13 851 Сергей ПЕТРОВ
Калуга не попала в список регионов, проваливших нацпроект

В эти дни в Калуге, подогреваемые народным гневом, ударными темпами идёт ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». Городские власти отчитываются об их ходе фактически в режиме онлайн – пресс-службой ежедневно публикуются данные о том, где и какие работы ведутся, даются списки улиц с перечнем того, что будут на них делать в данный конкретный день.

Между тем Правительство РФ и минтранс в конце сентября устроили региональным властям разнос на тему срыва сроков по нацпроекту БКАД, а также назвали регионы, где ход реализации нацпроекта признан провальным. К удивлению многих калужан, нашего города в этом списке не оказалось.

Под разнос попали следующие регионы: Забайкальский край, Крым, Ненецкий автономный округ, Тува, Чечня, Приморье, ЕАО и Сахалинская область. Там по состоянию на конец сентября сделано менее 30% дорог в рамках нацпроекта.

Выполнение работ менее чем на 50% зафиксировано в Севастополе, Челябинске, на Камчатке, Хабаровском, Астраханском краях и Калининградской области.

- Если в ряде регионов можно объяснить снижение темпов паводком, то по другим есть большие вопросы, - сказал первый заместитель главы Минтранса России Иннокентий АЛАФИНОВ.

К тем, кто срывает сроки, в Правительстве РФ пообещали принять меры финансового воздействия. Такие регионы попросту не смогут в будущем рассчитывать на средства федерального бюджета. В частности, по словам нашего земляка, вице-премьера Максима АКИМОВА, дополнительное финансирование в размере 12,6 млрд руб., которое планировалось выделить на ремонт аварийных мостов в регионах, станет недоступным для тех, кто не выполняет план по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги».

Помимо этого, Акимов распорядился закрыть всем тем регионам, которые выполнили работы менее чем на 50%, доступ и к другим деньгам, выделяемых дополнительно в рамках БКАД. Их заявки попросту не будут рассматривать. К примеру, средства из озвученной выше программы реконструкции мостов уже точно не получит Чечня.

Напомним: Калуга стала одним из первых регионов, заключивших контракт в рамках нацпроекта БКАД, но работы по нему приостановились в середине августа. Подрядчика внесли в список недобросовестных поставщиков, в срочном порядке был проведен новый аукцион и определён новый подрядчик. Он должен был завершить все работы до 30 сентября, однако это оказалось нереальным. Губернатор распорядился, уложить верхний слой асфальта и завершить основной этап работ по нацпроекту до 15 октября.

Несколько примеров калужских улиц до и после работ по нацпроекту БКАД

Перекресток Ленина - Билибина. Весна 2019-го.

Перекресток Ленина - Билибина. Осень 2019-го.

Перекресток Марата - Дзержинского. Весна 2019-го.

Перекресток Марата - Дзержинского. Осень 2019-го.

Ул. Плеханова, 73. Весна 2019-го.

Ул. Плеханова, 73. Осень 2019-го.

Ул. Рылеева, 19. Весна 2019-го.

Ул. Рылеева, 19. Осень 2019-го.

Ул. Пухова, 49. Весна 2019-го.
Ул. Пухова, 49. Осень 2019-го.

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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: авто транспорт городской голова калуги
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