Ремонт дорог: когда доделают Тульскую и Никитина

Дорожники не успеют в октябре заасфальтировать съезды и примыкания на тех дорогах, ремонт которых сейчас проходит в Калуге. В среду, 9 октября, об этом заявили на заседании городской думы.
Это связано с тем, что основные усилия подрядных организаций направлены на завершение укладки асфальтового покрытия на основных магистралях центральной части города, объяснил городской голова Дмитрий Разумовский.
Сейчас работы ведутся на восьми дорогах: улицах Зерновая, Грабцевское шоссе, Резванская, Тульская, Глаголева, Пухова, Баррикад и Никитина.
Все улицы, кроме Никитина и Тульской, подготовлены к укладке верхнего слоя асфальта. На улицах Тульской и Никитина ведутся работы по установке подпорных плит и канализационных люков, эти работы планируется завершить к 14 октября, после чего приступить к укладке асфальта.
В объектив вашей камеры или видеорегистратора попала авария, пробка, нарушение, интересное дорожное событие? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.
|
Яму поздравили с днём рождения в Малоярославце 09.10.2019 15:03
На трёх улицах нанесут разметку 09.10.2019 11:43
Пробки ждут улицу Зерновую: туда едет новый асфальт 08.10.2019 14:07
Улицей Тульской займутся ночью 07.10.2019 15:26
Чиновники назвали улицы, которые отремонтированы на 95% 07.10.2019 13:05
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "городской голова калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: