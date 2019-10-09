Ремонт дорог: когда доделают Тульскую и Никитина

Дорожники не успеют в октябре заасфальтировать съезды и примыкания на тех дорогах, ремонт которых сейчас проходит в Калуге. В среду, 9 октября, об этом заявили на заседании городской думы.

Это связано с тем, что основные усилия подрядных организаций направлены на завершение укладки асфальтового покрытия на основных магистралях центральной части города, объяснил городской голова Дмитрий Разумовский.

Сейчас работы ведутся на восьми дорогах: улицах Зерновая, Грабцевское шоссе, Резванская, Тульская, Глаголева, Пухова, Баррикад и Никитина.

Все улицы, кроме Никитина и Тульской, подготовлены к укладке верхнего слоя асфальта. На улицах Тульской и Никитина ведутся работы по установке подпорных плит и канализационных люков, эти работы планируется завершить к 14 октября, после чего приступить к укладке асфальта.

В объектив вашей камеры или видеорегистратора попала авария, пробка, нарушение, интересное дорожное событие? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.