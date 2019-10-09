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На трёх улицах нанесут разметку

09.10.2019 11:43 6 760 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
На трёх улицах нанесут разметку

В среду, 9 октября, в Калуге планируют нанести разметку на пешеходных переходах по улицам Ленина, Марата и Плеханова. Об этом сообщает городская управа.

На Тульской и Никитина продолжат устанавливать люки и опорные плиты.

На улице Пухова должно завершиться устройство тротуара. На съездах по улице Баррикад планируют укладывать нижний слой.

А после 19:00 на улице Зерновой должны укладывать верхний слой асфальта.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Анатолий Артамонов распорядился завершить ремонт всех улиц в Калуге до 15 октября.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: авто дороги
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