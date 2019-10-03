Колодцы на Никитина засыпали песком и щебнем

Днём в четверг, 3 октября, улица Никитина в Калуге была перекрыта на участке от Тульского переулка до улицы Луначарского. Работы проводили сотрудники водоканала.
Как нам пояснили в пресс-службе предприятия, в течение двух с половиной часов там засыпали старые колодцы, которые выведены из эксплуатации.
- Колодцы засыпали песком и щебнем различной фракции для дальнейшего асфальтирования работниками дорожных служб, - отмечают в водоканале. - Новый водовод с размещенными на нем смотровыми колодцами проложен по краю дороги. Работы по прокладке коммуникаций выполнялись методом горизонтально-направленного бурения, без вскрытия асфальтового покрытия.
Напомним, на улице Никитина уложен только выравнивающий слой асфальта. Завершить ремонт на всех дорогах в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по последним данным, должны до 15 октября.
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