Эх, дороги: Ленина перекрыли, Плеханова закатали, но вопросы остались

Как мы уже рассказывали, в среду, 2 октября, в Калуге укладывали асфальт на участке улицы Плеханова – от Пушкина до Кирова. Работы начались рано утром и затянулись до позднего вечера. Движение периодически перекрывалось.
В ночь на четверг дорожники планировали заняться улицей Ленина - от Баррикад до Кирова. Однако эти работы пока отложены.
С полуночи и до 12:00 3 октября подрядчик занимается доделкой улицы Ленина – от вокзала до улицы Карла Либкнехта. Для троллейбусов дорога пока закрыта. При этом транспортники обещали увеличить количество работающих на маршрутах автобусов.
Как сообщил городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, в течение четверга, 3 октября, планируется выполнить следующие работы:
На том отрезке улицы Плеханова, который уже заасфальтировали, пока не доделали съезды во дворы и разрытия на нескольких перекрестках.
2 октября асфальт уложили на участке от Пушкина до Кирова.
На съездах и перекрестках работу пока не доделали.
Дереву досталось на разных этапах ремонта.
В ночь на 3 октября планировался ремонт улицы Ленина - от Баррикад до Кирова. Теперь эти работы перенесли на вечер 4 октября.
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