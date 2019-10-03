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Эх, дороги: Ленина перекрыли, Плеханова закатали, но вопросы остались

03.10.2019 09:11 29 3061 Дмитрий Ивьев
Эх, дороги: Ленина перекрыли, Плеханова закатали, но вопросы остались

Как мы уже рассказывали, в среду, 2 октября, в Калуге укладывали асфальт на участке улицы Плеханова – от Пушкина до Кирова. Работы начались рано утром и затянулись до позднего вечера. Движение периодически перекрывалось.

В ночь на четверг дорожники планировали заняться улицей Ленина - от Баррикад до Кирова. Однако эти работы пока отложены.

С полуночи и до 12:00 3 октября подрядчик занимается доделкой улицы Ленина – от вокзала до улицы Карла Либкнехта. Для троллейбусов дорога пока закрыта. При этом транспортники обещали увеличить количество работающих на маршрутах автобусов.

Как сообщил городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, в течение четверга, 3 октября, планируется выполнить следующие работы:

  • ул. Плеханова от Суворова до Труда – укладка асфальта;
  • ул. Ленина от Кирова до Баррикад – укладка асфальта (вечером);
  • ул. Колхозная - установка люков (5 шт);
  • ул. Зерновая, Глаголева, Грабцевское шоссе - уборка строительного мусора;
  • ул. Глаголева - ямочный ремонт;
  • ул. Пухова - ямочный ремонт, уборка;
  • ул. Марата - строительство тротуара.

На том отрезке улицы Плеханова, который уже заасфальтировали, пока не доделали съезды во дворы и разрытия на нескольких перекрестках.

2 октября асфальт уложили на участке от Пушкина до Кирова.

На съездах и перекрестках работу пока не доделали.

Дереву досталось на разных этапах ремонта.

В ночь на 3 октября планировался ремонт улицы Ленина - от Баррикад до Кирова. Теперь эти работы перенесли на вечер 4 октября.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто дороги фоторепортаж
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