Эх, дороги: Ленина перекрыли, Плеханова закатали, но вопросы остались

Как мы уже рассказывали, в среду, 2 октября, в Калуге укладывали асфальт на участке улицы Плеханова – от Пушкина до Кирова. Работы начались рано утром и затянулись до позднего вечера. Движение периодически перекрывалось.

В ночь на четверг дорожники планировали заняться улицей Ленина - от Баррикад до Кирова. Однако эти работы пока отложены.

С полуночи и до 12:00 3 октября подрядчик занимается доделкой улицы Ленина – от вокзала до улицы Карла Либкнехта. Для троллейбусов дорога пока закрыта. При этом транспортники обещали увеличить количество работающих на маршрутах автобусов.

Как сообщил городской голова Калуги Дмитрий Разумовский, в течение четверга, 3 октября, планируется выполнить следующие работы:

ул. Плеханова от Суворова до Труда – укладка асфальта;

ул. Ленина от Кирова до Баррикад – укладка асфальта (вечером);

ул. Колхозная - установка люков (5 шт);

ул. Зерновая, Глаголева, Грабцевское шоссе - уборка строительного мусора;

ул. Глаголева - ямочный ремонт;

ул. Пухова - ямочный ремонт, уборка;

ул. Марата - строительство тротуара.

На том отрезке улицы Плеханова, который уже заасфальтировали, пока не доделали съезды во дворы и разрытия на нескольких перекрестках.

2 октября асфальт уложили на участке от Пушкина до Кирова.

На съездах и перекрестках работу пока не доделали.

Дереву досталось на разных этапах ремонта.

В ночь на 3 октября планировался ремонт улицы Ленина - от Баррикад до Кирова. Теперь эти работы перенесли на вечер 4 октября.