Асфальтоукладчики перекрыли улицу Плеханова

Утром в среду, 2 октября, в Калуге перекрыли движение по улице Плеханова. Дорожники работают в районе перекрестка с улицей Пушкина. За день там должны положить верхний слой асфальта.

К вечеру рабочие должны добраться до перекрестка с Кирова, рассказали нам в городской управе. Движение будет перекрываться постепенно на разных участках.

Также в среду запланированы следующие работы:

ул. Баррикад - ремонт колодцев и установка люков;

ул. Королева - завершение работ на тротуарах;

ул. Марата - работы по устройству тротуара;

ул. Пухова - ямочный ремонт под ЩМА, установка люков;

ул. Московская - укладка выравнивающего слоя на участке от эстакады до магазина «Радуга».

А на Рылеева работы завершили к 7:30 утра. Верхний слой там уложили полностью.

В ночь на четверг начнут укладывать верхний слой асфальта на улице Ленина на участке от Кирова до Баррикад.

В объектив вашей камеры или видеорегистратора попала авария, пробка, нарушение, интересное дорожное событие? Присылайте видео на ev@kp.kaluga.ru.