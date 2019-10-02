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Асфальтоукладчики перекрыли улицу Плеханова

02.10.2019 09:49 11 2275 Дмитрий Ивьев, Фото автора.
Асфальтоукладчики перекрыли улицу Плеханова

Утром в среду, 2 октября, в Калуге перекрыли движение по улице Плеханова. Дорожники работают в районе перекрестка с улицей Пушкина. За день там должны положить верхний слой асфальта.

К вечеру рабочие должны добраться до перекрестка с Кирова, рассказали нам в городской управе. Движение будет перекрываться постепенно на разных участках.

Также в среду запланированы следующие работы:

  • ул. Баррикад - ремонт колодцев и установка люков;
  • ул. Королева - завершение работ на тротуарах;
  • ул. Марата - работы по устройству тротуара;
  • ул. Пухова - ямочный ремонт под ЩМА, установка люков;
  • ул. Московская - укладка выравнивающего слоя на участке от эстакады до магазина «Радуга».

А на Рылеева работы завершили к 7:30 утра. Верхний слой там уложили полностью.

В ночь на четверг начнут укладывать верхний слой асфальта на улице Ленина на участке от Кирова до Баррикад.

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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото автора.
Тэги: авто дороги фоторепортаж
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