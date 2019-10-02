Асфальтоукладчики перекрыли улицу Плеханова

Утром в среду, 2 октября, в Калуге перекрыли движение по улице Плеханова. Дорожники работают в районе перекрестка с улицей Пушкина. За день там должны положить верхний слой асфальта.
К вечеру рабочие должны добраться до перекрестка с Кирова, рассказали нам в городской управе. Движение будет перекрываться постепенно на разных участках.
Также в среду запланированы следующие работы:
А на Рылеева работы завершили к 7:30 утра. Верхний слой там уложили полностью.
В ночь на четверг начнут укладывать верхний слой асфальта на улице Ленина на участке от Кирова до Баррикад.
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