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Асфальт на улице Ленина продолжат укладывать ночью

30.09.2019 16:17 8 1805 Дмитрий Ивьев, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Асфальт на улице Ленина продолжат укладывать ночью

Как мы уже сообщали, утром в понедельник, 30 сентября, на улице Ленина в Калуге возникли пробки из-за работ по укладке верхнего слоя асфальта на участке между улицей Либкнехта и вокзалом.

Работы там продолжатся в ночь на 1 октября, сообщает городская управа. Возможны временные ограничения движения.

Также чиновники рассказали о других работах, которые проводятся 30 сентября:

  • ул. Зерновая - установка люков;
  • Грабцевское шоссе - установка люков;
  • ул. Пухова - установка люков;
  • ул. Баррикад - ремонт колодцев, установка люков;
  • пер. Колхозный - ремонт колодцев, установка люков;
  • ул. Плеханова - ямочный ремонт под ЩМА, установка люков;
  • ул. Рылеева - завершение подготовительных работ под укладку ЩМА.

Напомним, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов потребовал положить асфальт на всех улицах до 15 октября.

Уважаемые читатели, а как вы считаете, успеют завершить ремонт до 15 октября? Пишите в комментариях!


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Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: авто дороги
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