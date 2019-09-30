Асфальт на улице Ленина продолжат укладывать ночью

Как мы уже сообщали, утром в понедельник, 30 сентября, на улице Ленина в Калуге возникли пробки из-за работ по укладке верхнего слоя асфальта на участке между улицей Либкнехта и вокзалом.

Работы там продолжатся в ночь на 1 октября, сообщает городская управа. Возможны временные ограничения движения.

Также чиновники рассказали о других работах, которые проводятся 30 сентября:

ул. Зерновая - установка люков;

Грабцевское шоссе - установка люков;

ул. Пухова - установка люков;

ул. Баррикад - ремонт колодцев, установка люков;

пер. Колхозный - ремонт колодцев, установка люков;

ул. Плеханова - ямочный ремонт под ЩМА, установка люков;

ул. Рылеева - завершение подготовительных работ под укладку ЩМА.

Напомним, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов потребовал положить асфальт на всех улицах до 15 октября.

Уважаемые читатели, а как вы считаете, успеют завершить ремонт до 15 октября? Пишите в комментариях!