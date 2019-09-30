Ремонт дорог: Ленина стоит, Марата закатали

Утром в понедельник, 30 сентября, на улице Ленина в Калуге продолжаются работы по укладке верхнего слоя асфальта. Затруднено движение на участке от вокзала до улицы Карла Либкнехта, сообщают очевидцы.

На прошедших выходных дорожники уложили верхний слой асфальта на улице Марата.

При этом калужане сообщают, что в воскресенье работы велись во время дождя. Эту ситуацию прокомментировал городской голова Дмитрий Разумовский:

- Когда льёт дождь, асфальт никто не кладёт. Работают по погоде и по обстановке. В случае небольших осадков укладка щебёночно-мастичного асфальта допускается.

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