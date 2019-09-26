Встретим зиму с ямами: что за день сделали на калужских улицах

Как мы уже рассказывали, с 25 сентября городская управа начала предоставлять информацию о ходе ремонта калужских улиц.

Публикуем список того, что новый подрядчик, по его словам, успел сделать за минувший день:

ул. Гурьянова до д. Анненки - проводились работы по обустройству обочин (1000 м);

ул. Глаголева - замена опорных плит канализационных колодцев (3 шт.);

ул. Пухова - перекладка тротуарной плитки (100 м²);

ул. Тульская - замена опорных плит канализационных колодцев (4 шт.);

ул. Ленина - подготовка автомобильной дороги к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия;

ул. Московская - фрезерование дорожного полотна (2000 м²), установка бортового камня (120 шт.), демонтаж бортового камня (200 шт.);

ул. Марата - замена опорных плит канализационных колодцев (1 шт.), подготовка к укладке выравнивающего слоя (ямочный ремонт, 30 тонн);

ул. Баррикад - замена опорных плит канализационных колодцев (1 шт.), восстановление плитки на тротуарах (20 м²).

В ночь на четверг велись работы на улицах Резванской и Зерновой.

Напомним, по контракту подрядчик обязался доделать все улицы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 30 сентября. Однако городские власти уже признали, что эти сроки не будут выдержаны. Ремонт дорог рискует затянуться до зимы.

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