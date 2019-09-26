Встретим зиму с ямами: что за день сделали на калужских улицах

Как мы уже рассказывали, с 25 сентября городская управа начала предоставлять информацию о ходе ремонта калужских улиц.
Публикуем список того, что новый подрядчик, по его словам, успел сделать за минувший день:
В ночь на четверг велись работы на улицах Резванской и Зерновой.
Напомним, по контракту подрядчик обязался доделать все улицы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 30 сентября. Однако городские власти уже признали, что эти сроки не будут выдержаны. Ремонт дорог рискует затянуться до зимы.
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