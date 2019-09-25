Мужской поступок: Разумовский извинился за срыв сроков ремонта дорог

В среду, 25 сентября, городской голова Калуги извинился перед калужанами за срыв сроков ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». Произошло это в группе «Калуга и калужане» сети «Фейсбук».

Калужанка Татьяна Смольянинова опубликовала там личное обращение к Дмитрию Разумовскому.

- По Калуге, как по минному полю, причём и на машине, и пешком, - написала Татьяна. – Дмитрий Разумовский, кому из вашей команды пришло в голову устраивать такой беспредел/передел/распил и делёжку дорог, введение оплаты за парковку на этих дорогах и, в целом, так беспощадно благоустраивать город? Я одна из немногих, кто принимал происходящее с пониманием, но, кажется, становится только хуже.

Надо отдать должное градоначальнику: он не проигнорировал сообщение калужанки, хотя мог бы, как это делали многие его предшественники.

- Поверьте, никто счастливым себя не чувствует, - ответил Дмитрий Разумовский на критику в свой адрес. – Но, если нужен виноватый, то это я. Только моя задача сейчас – не посыпать голову пеплом, а завершить работу, которая была недоделана нерадивым подрядчиком. Обвинения, агрессия, угрозы – всё это понимается и принимается. Но это (включая и Ваш пост) делу никак не поможет. А то, что нужно делать, – я знаю. И обязательно сделаю. Искренне сожалею, что не удалось завершить работы в срок и приношу свои извинения жителям и гостям нашего города.

Публикация вызвала большой резонанс. Несколько участников группы недоумевают: каким образом новый подрядчик, контракт с которым заключили 21 сентября, всего за 10 дней выполнит, причём на высоком уровне, тот объём работ, на который отводилось целое лето?

Напомним, согласно контракту, строительная компания должна завершить ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» к 30 сентября.

- За неделю это не сделаешь, тут я с вами согласен, - написал по этому поводу городской голова. – С учётом большого объёма недоработок, оставшихся после прежнего подрядчика, большого количества скрытых работ в установленные сроки подрядчик может не уложиться. Но заказчик настаивает на исполнении именно в этот срок. Мой прогноз – до декабря.

На остальные вопросы, которые касаются реализации нацпроекта, Дмитрий Разумовский ответит на брифинге, который состоится сегодня вечером в «Точке кипения». Мы обязательно опубликуем его итоги.