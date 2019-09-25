Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 25 сентября
$ 63.71 0.24
70.02 0.26
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Мужской поступок: Разумовский извинился за срыв сроков ремонта дорог

25.09.2019 14:13 42 3466 Оксана ИВАНОВА
Мужской поступок: Разумовский извинился за срыв сроков ремонта дорог

В среду, 25 сентября, городской голова Калуги извинился перед калужанами за срыв сроков ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». Произошло это в группе «Калуга и калужане» сети «Фейсбук».

Калужанка Татьяна Смольянинова опубликовала там личное обращение к Дмитрию Разумовскому.

- По Калуге, как по минному полю, причём и на машине, и пешком, - написала Татьяна. – Дмитрий Разумовский, кому из вашей команды пришло в голову устраивать такой беспредел/передел/распил и делёжку дорог, введение оплаты за парковку на этих дорогах и, в целом, так беспощадно благоустраивать город? Я одна из немногих, кто принимал происходящее с пониманием, но, кажется, становится только хуже.

Надо отдать должное градоначальнику: он не проигнорировал сообщение калужанки, хотя мог бы, как это делали многие его предшественники.

- Поверьте, никто счастливым себя не чувствует, - ответил Дмитрий Разумовский на критику в свой адрес. – Но, если нужен виноватый, то это я. Только моя задача сейчас – не посыпать голову пеплом, а завершить работу, которая была недоделана нерадивым подрядчиком. Обвинения, агрессия, угрозы – всё это понимается и принимается. Но это (включая и Ваш пост) делу никак не поможет. А то, что нужно делать, – я знаю. И обязательно сделаю. Искренне сожалею, что не удалось завершить работы в срок и приношу свои извинения жителям и гостям нашего города.

Публикация вызвала большой резонанс. Несколько участников группы недоумевают: каким образом новый подрядчик, контракт с которым заключили 21 сентября, всего за 10 дней выполнит, причём на высоком уровне, тот объём работ, на который отводилось целое лето?

Напомним, согласно контракту, строительная компания должна завершить ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» к 30 сентября.

- За неделю это не сделаешь, тут я с вами согласен, - написал по этому поводу городской голова. – С учётом большого объёма недоработок, оставшихся после прежнего подрядчика, большого количества скрытых работ в установленные сроки подрядчик может не уложиться. Но заказчик настаивает на исполнении именно в этот срок. Мой прогноз – до декабря.

На остальные вопросы, которые касаются реализации нацпроекта, Дмитрий Разумовский ответит на брифинге, который состоится сегодня вечером в «Точке кипения». Мы обязательно опубликуем его итоги.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Оксана ИВАНОВА 
Тэги: городской голова калуги
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Остановки, ротонда и новый сквер: как менялась Калуга прошедшим летом 20.09.2019 12:10

И вновь продолжается бой: «Липецк Дорога» признан недобросовестным поставщиком, штрафы пустят на благоустройство Калуги 11.09.2019 14:35

Довыборы в городскую думу Калуги: очередной тест для Разумовского 10.09.2019 11:53

«Грязная пропаганда»: власти прокомментировали скандал с ремонтом дорог 04.09.2019 12:24

Ремонт дорог в Калуге: как колодцы не пускают асфальтоукладчики 07.08.2019 20:50

Народные новости
4595 34
Pushnoj
5397 8
nalya
2824 10
Grafinya

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 42 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 26 сентября, 10:00
Афиша мероприятий на Городском рынке Калуга.
Городской рынок «Калуга»
чт 26 сентября, 10:00
Уникальная выставка Doggy Land
Панорама, ТЦ
сб 28 сентября, 12:00
Осень в парке. Программа мероприятий
Центральный парк культуры и отдыха
сб 28 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга
вс 29 сентября, 14:00
Реконструкция "Красные юнкера"
Ильинские рубежи
вс 29 сентября, 19:00
Занятия историческими танцами
Городской Досуговый центр
пн 30 сентября, 17:00
Концерт-презентация «Триумф Муз»
Детская школа искусств №8

Для детей

чт 26 сентября, 18:30
Спектакль "Очень простая история"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 28 сентября, 11:00
Теремок
Калужский театр кукол
сб 28 сентября, 12:00
Семинар для родителей: Принципы детской безопасности.
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 28 сентября, 16:00
Чемоданный театр приглашает на спектакли
Калуга

Концерты

чт 26 сентября, 19:00
Ирина Шведова. Юбилейный концерт "Родом из детства"
Арена КТЗ, ДК
чт 26 сентября, 19:00
Ничего хорошего
SlaughterHouse Concert Club and Bar
пт 27 сентября, 19:00
Punk Hard
SlaughterHouse Concert Club and Bar
пт 27 сентября, 19:00
Chino Laborde и Solo Tango orquesta
Дом музыки

Кино

Птичий дозор
Побег из джунглей
Тайна печати дракона
Дорогой папа
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

Кредитный портфель ВТБ в Калужской области превысил 17 млрд рублей

«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение

МегаФон открыл первую студенческую 5G-лабораторию

Новостройки в Москве: выбор жилья комфорт, бизнес или эконом класса

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Будет очень жаль, если здание бывшего рынка сравняют с землёй. Его нужно реконструировать.
582
Правильное решение! Давно пора было снести его.
357
Мне всё равно.
 153
Всего проголосовало: 1092
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Квартиры и апартаменты в Хорватии

Почему люди выбирают картонные коробки

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.