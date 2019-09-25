Власти рассказали, какие разрытые калужские улицы ремонтируют сегодня

Городская управа Калуги в среду, 25 сентября, впервые опубликовала данные о тех улицах, которые планируется ремонтировать в течение дня. Также появилась информация о том, какие работы проводились ночью.
В ночь на 25 сентября подрядчик разбирал железнодорожные пути на Грабцевском шоссе и фрезеровал 20 метров асфальтобетонного полотна.
Планы на день 25 сентября:
Напомним, по контракту с новым подрядчиком ремонт должен быть завершен 30 сентября.
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