Глас народа
Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 25 сентября
$ 63.71 0.24
70.02 0.26
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Власти рассказали, какие разрытые калужские улицы ремонтируют сегодня

25.09.2019 11:46 4 1184 Дмитрий Ивьев
Власти рассказали, какие разрытые калужские улицы ремонтируют сегодня

Городская управа Калуги в среду, 25 сентября, впервые опубликовала данные о тех улицах, которые планируется ремонтировать в течение дня. Также появилась информация о том, какие работы проводились ночью.

В ночь на 25 сентября подрядчик разбирал железнодорожные пути на Грабцевском шоссе и фрезеровал 20 метров асфальтобетонного полотна.

Планы на день 25 сентября:

  • Грабцевское шоссе, ул. Глаголева, ул. Марата, ул. Баррикад – планируются работы по замене оставшихся плит канализационных колодцев, уборка строительного мусора;
  • ул. Зерновая – работы по демонтажу и установке бортового камня;
  • ул. Резванская – планируется продолжить подготовку к укладке выравнивающего слоя;
  • ул. Академика Королева – планируется начать работы по ремонту участка тротуара в районе д. 21;
  • ул. Пухова – продолжение работ по уплотнению основания тротуара, подготовка автомобильной дороги к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия;
  • ул. Ленина – планируются работы по подготовке автомобильной дороги к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия;
  • ул. Тульская – планируются работы по замене опорных плит канализационных колодцев;
  • ул. Московская – планируются работы по демонтажу и установке бортового камня.
  • от ул. Гурьянова до д. Анненки – планируется продолжить работы по обустройству обочин.

Напомним, по контракту с новым подрядчиком ремонт должен быть завершен 30 сентября.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто дороги
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Из-за строительства ресторана фастфуда ГИБДД предрекает транспортный коллапс на Правом берегу 24.09.2019 16:50

Заместитель губернатора о дорогах: «Калужане стали заложниками ситуации» 23.09.2019 11:54

Осталась неделя: новый подрядчик начал доделывать калужские дороги 23.09.2019 10:47

Улицу Кирова перекроют для соревнований по бегу 20.09.2019 17:12

Стало известно, когда парковка на Суворова станет платной 20.09.2019 11:17

Народные новости
4148 34
Pushnoj
5165 8
nalya
2766 10
Grafinya

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 4 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 26 сентября, 10:00
Афиша мероприятий на Городском рынке Калуга.
Городской рынок «Калуга»
чт 26 сентября, 10:00
Уникальная выставка Doggy Land
Панорама, ТЦ
сб 28 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга

Для детей

чт 26 сентября, 18:30
Спектакль "Очень простая история"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 28 сентября, 11:00
Теремок
Калужский театр кукол
сб 28 сентября, 12:00
Семинар для родителей: Принципы детской безопасности.
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 28 сентября, 16:00
Чемоданный театр приглашает на спектакли
Калуга

Концерты

ср 25 сентября, 19:00
КМСО им. С. Т. Рихтера и Манца Измайлова
Филармония
ср 25 сентября, 19:00
Вечер органной музыки
Дом музыки
чт 26 сентября, 19:00
Ирина Шведова. Юбилейный концерт "Родом из детства"
Арена КТЗ, ДК
чт 26 сентября, 19:00
Ничего хорошего
SlaughterHouse Concert Club and Bar

Кино

Птичий дозор
Побег из джунглей
Тайна печати дракона
Дорогой папа
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

«Ростелеком» объединил счета за мобильную связь, интернет и телевидение

МегаФон открыл первую студенческую 5G-лабораторию

Новостройки в Москве: выбор жилья комфорт, бизнес или эконом класса

Всероссийский фермерский фестиваль «СВОЁ» проходит в Калужской области в международном формате

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Будет очень жаль, если здание бывшего рынка сравняют с землёй. Его нужно реконструировать.
582
Правильное решение! Давно пора было снести его.
357
Мне всё равно.
 153
Всего проголосовало: 1092
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Квартиры и апартаменты в Хорватии

Почему люди выбирают картонные коробки

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.