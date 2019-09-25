Власти рассказали, какие разрытые калужские улицы ремонтируют сегодня

Городская управа Калуги в среду, 25 сентября, впервые опубликовала данные о тех улицах, которые планируется ремонтировать в течение дня. Также появилась информация о том, какие работы проводились ночью.

В ночь на 25 сентября подрядчик разбирал железнодорожные пути на Грабцевском шоссе и фрезеровал 20 метров асфальтобетонного полотна.

Планы на день 25 сентября:

Грабцевское шоссе, ул. Глаголева, ул. Марата, ул. Баррикад – планируются работы по замене оставшихся плит канализационных колодцев, уборка строительного мусора;

ул. Зерновая – работы по демонтажу и установке бортового камня;

ул. Резванская – планируется продолжить подготовку к укладке выравнивающего слоя;

ул. Академика Королева – планируется начать работы по ремонту участка тротуара в районе д. 21;

ул. Пухова – продолжение работ по уплотнению основания тротуара, подготовка автомобильной дороги к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия;

ул. Ленина – планируются работы по подготовке автомобильной дороги к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия;

ул. Тульская – планируются работы по замене опорных плит канализационных колодцев;

ул. Московская – планируются работы по демонтажу и установке бортового камня.

от ул. Гурьянова до д. Анненки – планируется продолжить работы по обустройству обочин.

Напомним, по контракту с новым подрядчиком ремонт должен быть завершен 30 сентября.