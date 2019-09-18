Глас народа
График отключения горячей воды Рейтинг коммунальщиков Калуги
Среда, 18 сентября
$ 64.12 0.29
70.60 0.07
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Дорожники устроили потоп, сбросив асфальт в открытый колодец

18.09.2019 12:25 13 2719 Дмитрий Ивьев, Фото: ОНФ.
Дорожники устроили потоп, сбросив асфальт в открытый колодец

Как мы уже рассказывали, на улице Никитина в Калуге дорожники уложили выравнивающий слой асфальта, не дожидаясь подписания контракта. При этом, по словам представителей «Калугаоблводоканала», в один из открытых канализационных люков сбросили горячий асфальт, а крышку люка установили на место. Асфальт перекрыл трубы в колодце, в результате вода вышла наружу и полилась вниз по улице, сообщают 18 сентября активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Тридцатью метрами обнаружили еще один протекающий люк, на этот раз – водопроводный. Предположительно, тяжелая асфальтоукладочная техника продавила железную конструкцию, и произошел прорыв трубопровода.

Как сообщил «Калугаоблводоканал», из-за поврежденных коммуникаций, по данным, подведенным на минувшей неделе, причинен ущерб на сумму почти в 1 миллион рублей. И эта сумма еще может значительно вырасти с учетом новых аварий.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: ОНФ.
Тэги: авто дороги
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Улицы Калуги тайно заасфальтировали 18.09.2019 09:52

На подъезде к Калуге и окружной дороге опять ограничат движение 18.09.2019 09:20

Количество бригад для ямочного ремонта увеличат в 3,5 раза 17.09.2019 16:07

На подъезде к Калуге ограничили движение 17.09.2019 12:52

На улице Кирова временно ограничат скорость до 40 км/ч 17.09.2019 11:09

Народные новости
2088 9
Приговор
2640 12
umike
10225 9
anyen

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 13 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 19 сентября, 10:00
Афиша мероприятий на Городском рынке Калуга.
Городской рынок «Калуга»
сб 21 сентября, 14:00
Цветочные мастер-классы на сентябрь
Калуга
вс 17 ноября, 17:00
Легендарный экстрасенс Константин Гришин в программе « Перезагрузка-3»
Калуга
вс 22 сентября, 19:00
Занятия историческими танцами
Городской Досуговый центр

Для детей

чт 19 сентября, 13:00
Спектакль "Огниво"
Калужский областной театр юного зрителя
сб 21 сентября, 11:00
Спектакль «Кошкин дом»
Калужский театр кукол
сб 21 сентября, 17:00
Чемоданный театр приглашает на спектакли
Калуга
сб 21 сентября, 19:00
Сказки с оркестром: "Кентервильское привидение"
Дом музыки

Концерты

ср 18 сентября, 19:00
Барочная капелла "Золотой век"
Дом музыки
пт 20 сентября, 19:00
"Чижик-Джаз-Квартет"
Дом музыки
ср 25 сентября, 19:00
Вечер органной музыки
Дом музыки
ср 25 сентября, 19:00
КМСО им. С. Т. Рихтера и Манца Измайлова
Филармония

Кино

Птичий дозор
Щегол
Дорогой папа
Королевские каникулы
Блоги компаний

Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

03 сен 2019 15:31
Новости компаний

МегаФон довел скорость 5G до рекордной отметки

«Ростелеком» запустил вещание 4K-телеканалов

«Макснет» представил праздничный тариф ко Дню рождения компании

МегаФон Путешествия – в удобном приложении на iOS и Android

Опросы

Уважаемые читатели! А что вы думаете по поводу предложения снести «купол»?

 
 
Будет очень жаль, если здание бывшего рынка сравняют с землёй. Его нужно реконструировать.
582
Правильное решение! Давно пора было снести его.
357
Мне всё равно.
 153
Всего проголосовало: 1092
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - Во всех офисах АО «Газэнергобанк» доступна услуга по сбору и передаче биометрических данных граждан РФ в Единую биометрическую систему

Газэнергобанк 03 сен 2019 15:31

Газэнергобанк - Газэнергобанк принял участие в Дне города Калуга

Газэнергобанк 02 сен 2019 16:08

Газэнергобанк - Газэнергобанк – золотой партнер юбилейного XV фестиваля телевизионных фильмов и программ «Берега»

Газэнергобанк 26 авг 2019 15:10

Газэнергобанк - ДелоБанк – лучший в стране мобильный банк для бизнеса! Итоги Business Mobile Banking Rank 2019

Газэнергобанк 08 авг 2019 11:00

Новости партнеров

Выбираем мебель для своего кафе, бара или ресторана

Хорошее качество похорон в Минске: как этого добиться?

Применение системы мониторинга ГЛОНАСС в сельском хозяйстве

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.