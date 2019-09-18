Дорожники устроили потоп, сбросив асфальт в открытый колодец

Как мы уже рассказывали, на улице Никитина в Калуге дорожники уложили выравнивающий слой асфальта, не дожидаясь подписания контракта. При этом, по словам представителей «Калугаоблводоканала», в один из открытых канализационных люков сбросили горячий асфальт, а крышку люка установили на место. Асфальт перекрыл трубы в колодце, в результате вода вышла наружу и полилась вниз по улице, сообщают 18 сентября активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Тридцатью метрами обнаружили еще один протекающий люк, на этот раз – водопроводный. Предположительно, тяжелая асфальтоукладочная техника продавила железную конструкцию, и произошел прорыв трубопровода.

Как сообщил «Калугаоблводоканал», из-за поврежденных коммуникаций, по данным, подведенным на минувшей неделе, причинен ущерб на сумму почти в 1 миллион рублей. И эта сумма еще может значительно вырасти с учетом новых аварий.

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